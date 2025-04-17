Трамп: Россия ответит на предложение о прекращении огня на этой неделе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ждет ответа от России по предложению о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.

Как передает УНИАН, такие слова прозвучали во время совместного брифинга Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Белом доме.

"Мы услышим от них ответ на этой неделе. Очень скоро, на самом деле. Мы хотим, чтобы это остановилось. Мы хотим, чтобы смерти и убийства остановились", – заявил американский президент.

Трамп также в очередной раз повторил свое утверждение о том, что еженедельно в войне РФ против Украины гибнут 2500 человек – в основном, украинские и российские солдаты.