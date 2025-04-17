Житель Баку обезглавил жену спустя 5 месяцев брака. Новые подробности - ВИДЕО

Стали известны новые подробности жестокого убийства в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Baku.tv, Бурхан Мамедов (1987 г.р.) обезглавил свою жену Хумар Мамедову (1992 г.р.) в их квартире на улице М.Гамидова. Супруги проживали на четвертом этаже многоквартирного дома.

По данным следствия, в день трагедии с места работы Хумар Мамедовой позвонили ее родственникам, обеспокоенным ее отсутствием. Ее брат приехал к дому, вскрыл дверь и обнаружил тело сестры.

Комендант дома сообщил, что супруги поженились всего около 5-6 месяцев назад и, по внешним наблюдениям, жили мирно.

"Он был тихим, не пил, не курил. Мы не замечали за ним чего подозрительного", - отметил он.

Причина конфликта, приведшего к трагедии, остается неизвестной.

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