МВД Азербайджана предостерегает граждан о рисках при онлайн-покупках

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило предупреждение о необходимости соблюдать меры безопасности при онлайн-покупках, чтобы защитить данные банковских карт.

В обращении отмечается, что при осуществлении онлайн-покупок не рекомендуется использовать общественные сети Wi-Fi. Также гражданам советуют не передавать данные банковских карт и другую персональную информацию на сайтах, в адресной строке которых отсутствует значок замка или префикс "https:". Кроме того, не следует сохранять данные карты в памяти сайтов или браузеров.