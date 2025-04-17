Дуров заявил, что Telegram всегда соблюдал законы ЕС

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что его компания всегда соблюдала законы Евросоюза.

Как передает ТАСС, так Дуров прокомментировал сообщения о том, что Telegram начал подчиняться законам ЕС только после его задержания во Франции в 2024 году.

«Вчера одна французская газета заявила, что мое задержание во Франции прошлым летом наконец-то заставило Telegram подчиниться европейским правилам. Это неправда. Telegram всегда соблюдал законы ЕС», - написал Дуров в своем блоге.

Он также подчеркнул, что после своего задержания именно полиция Франции начала «соблюдать европейские правила», так как начала законно отправлять запросы в Telegram в соответствии с законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

«В результате французские суды получили возможность получать от Telegram IP-адреса подозреваемых в совершении преступлений», - добавил Дуров.