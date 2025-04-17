В соответствии с «Планом двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооружённых сил Итальянской Республики на 2024–2025 годы», состоялась экспертная встреча по вопросам сотрудничества между Военно-воздушными силами (ВВС) двух стран.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Италии, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду тем, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи была особо отмечена значимость подобных мероприятий, проводимых в целях обмена опытом.