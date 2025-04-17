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Делегация Национального университета обороны побывала в Болгарии - ФОТО

First News Media19:45 - 17 / 04 / 2025
Делегация Национального университета обороны побывала в Болгарии - ФОТО

Делегация Национального университета обороны Азербайджанской Республики приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 113-й годовщине образования Военной академии имени Г.С.Раковского.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

После мероприятия заместитель ректора университета по научной части - ректор Военного научно-исследовательского института генерал-майор Ариф Гасанов встретился с начальником Военной академии имени Г.С.Раковского генерал-майором Стайко Прокопьевым. В ходе встречи были представлены взаимные брифинги, состоялся широкий обмен мнениями о возможностях двустороннего сотрудничества в области военного образования.

На встрече была представлена информация о совершенствовании учебного процесса с учетом структурных изменений, инновационных и технологических новшеств, внедряемых в Национальном университете обороны в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской Армии, а также о других направлениях развития.
Стороны особо отметили важность стабильного и плодотворного сотрудничества между Национальным университетом обороны и Военной академией имени Г.С.Раковского.

В рамках визита делегация Национального университета обороны встретилась с азербайджанскими курсантами, обучающимися в Академии, и поинтересовалась процессом их обучения, социально-бытовыми условиями и уровнем общей подготовки.

Выслушав предложения и мнения курсантов, представители Национального университета обороны ответили на интересующие их вопросы.

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