Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Палестины текущую ситуацию на Ближнем Востоке - ФОТО

17 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Государства Палестина в нашей стране Ахмедом Метани.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, посол Ахмед Метани вручил копии своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Министр поздравил посла Ахмеда Метани с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке, включая сектор Газа, а также региональный мир и конструктивные усилия в постконфликтный период.

Было обсуждено развитие азербайджано-палестинского сотрудничества в ряде сфер, в частности в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях, отмечены перспективы расширения партнерства в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН и Организации исламского сотрудничества.

Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа. Была еще раз отмечена важность сохранения режима прекращения огня в секторе Газа, важность решения гуманитарных проблем, а также поддержка Азербайджаном мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе «принципа двух государств» в соответствии с нормами и принципами международного права, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

С благодарностью была отмечена помощь, оказываемая нашей страной в улучшении гуманитарного положения дружественного палестинского народа, страдающего от конфликта.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о текущей ситуации и реалиях в регионе во время оставшегося в прошлом конфликта, а также в постконфликтный период, о широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Ахмед Метани поблагодарил за встречу и отметил, что он горд назначением на должность посла Палестины в Азербайджане, подчеркнул, что в качестве посла приложит усилия для дальнейшего развития дипломатических отношений между нашими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.