Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ

Продолжается рабочий визит председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в город Санкт-Петербург Российской Федерации.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита спикер Сахиба Гафарова 17 апреля приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

На заседании рассмотрены работы, выполненные в рамках Ассамблеи за отчётный период, осуществленные мероприятия, а также другие организационные вопросы. Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова высказалась по обсуждаемым темам.