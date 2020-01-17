Самые молодые кандидаты на парламентских выборах в Азербайджане – ФОТО

Самыми молодыми кандидатами, зарегистрированными на внеочередных парламентских выборах, являются Нихад Вейсов и Турана Тагиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт ЦИК, кандидат от Хазар-Пираллахинского избирательного округа №13 Нихад Вейсов (2001 года рождения) является студентом 2-го курса Университета туризма и менеджмента.

Кандидат от второго Наримановского избирательного округа №20 Турана Тагиева (2000 года рождения) - магистр БГУ.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Э.Т.