Сати Спивакова заступилась за Юсифа Эйвазова: «Я – армянка, он – азербайджанец…» - ФОТО

В середине января в СМИ прошла информация о том, что народный артист Азербайджана, супруг оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с армянской оперной певицей Рузан Манташян.

Новость распространило издание Forumopera.com – в ней говорилось о том, что 7 февраля артисты должны были вместе выступать в рамках Дрезденского оперного бала, но Ю.Эйвазов заявил о своем нежелании петь вместе с Р.Манташян по политическим причинам.

Вскоре информация об отказе Ю.Эйвазова выступать с армянкой на одной сцене была опровергнута – в опровержении говорилось о том, что тенор никогда не выражал ни малейшего замечания по этому вопросу, и это, должно быть, недоразумение.

Сам Ю.Эйвазов также высказался в связи с произошедшим, подчеркнув, что у него есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но его политические взгляды никогда не затрагивают его профессию и коллег по сцене – более подробно об этом читайте по ссылке.

Однако, несмотря на то, что все точки над «i» были расставлены, данная новость продолжает оставаться актуальной в армянских СМИ – о произошедшем в социальной сети Instagram высказалась супруга всемирно известного дирижёра, народного артиста СССР Владимира Спивакова – российская актриса, телеведущая и писатель Сати Спивакова (Сатеник Саакянц), заступившаяся за Ю.Эйвазова и отмечающая следующее:

«Отвечаю всем и сразу на многочисленные призывы встать «на тропу войны», упрёки в том, что отмалчиваюсь по поводу «дрезденгейта», рискуя навлечь ярость некоторых подписчиков:

1. Искусство вообще, а музыка в особенности – территория одной национальности, одного вероисповедания и универсального языка.

2. Посеять ненависть на уже раскалённой политиками межнациональной почве легче, чем бросить горящую спичку в открытый бак с бензином посередине огромного леса.

3. Никто не способен на своей шкуре ощутить боль генетической вражды сильнее, чем два наших народа, но эту боль нужно лечить, и лечить её можно только любовью и толерантностью, вниманием и пониманием, а главное – разумом, не поддаваясь на провокации.

4. За 37 лет жизни с Маэстро Спиваковым я много раз была свидетелем тому, как большие артисты, мой муж в том числе, становились жертвами провокаций, интриг и подковерной возни недобросовестных агентов, продюсеров, директоров, секретарей, в результате чего рушились не только контракты, но и многолетние дружеские тандемы, безотносительно к национальности!

5. Я верю только тому, чему являюсь свидетелем лично! И при всём моём восхищении молодой армянской певицей Рузанной Манташян, понимая, что в этой грязной и мелкой истории она – жертва, я хочу защитить Юсифа Эйвазова, доподлинно зная, что его оболгали и подставили!

6. Я – армянка, он – азербайджанец, и, если рассматривать политический контекст, мы точно будем по разные стороны баррикад. Но никогда, ни для одного артиста национальность коллеги не играла роли. В их «пятой графе», как на скрижали, написано – артист. Все артисты – граждане одной безграничной страны под названием Искусство.

И последнее: пишу этот пост не для того, чтобы вызвать тут «Девятый Вал» Айвазовского, не для того, чтобы «словить хайп» - ненавижу это понятие и не нуждаюсь в нём, а потому, что хочу призвать всех успокоиться и прекратить обсуждать этот бред. Viva la Musica!».

Также в своем сообщении С.Спивакова отметила, что отвечать на хамские посты под публикацией не намерена. В свою очередь супруга Юсифа Эйвазова – всемирно известная оперная дива Анна Нетребко в комментарии к посту назвала Сати Спивакову богиней, призналась ей в любви и подчеркнула: «Ты всегда права!».

Сам Ю.Эйвазов также оставил комментарий под публикацией: «Моя золотая, спасибо тебе за это. Я могу представить, что сейчас на тебя будет литься, именно поэтому тебе огромное спасибо за то, что сказала правильные слова! Очень люблю, восхищаюсь и всегда жду встречи».

В ответ на пост Сати Спиваковой Юсиф Эйвазов также сделал публикацию в социальной сети Instagram, в которой отметил, что ему практически нечего добавить «ко всем тем замечательным словам», сказанным С.Спиваковой: «За все то время, что я выступаю в разных странах мира (вот уже 10 лет!), ни разу ни один артист, с которым я выходил на сцену, не был каким-то образом обделён моим вниманием или обнаруживал какое-то проявление неуважения в его (ее) сторону, какой бы национальности он (она) ни принадлежали. Я хочу только ещё раз сказать, что никаких национальных предубеждений в нашей профессии абсолютно не может быть. Да, у нас у всех есть своё политическое мнение, своя точка зрения, но это касается политики, а не музыки. Те люди, которые хотят верить в эту клевету, они и так будут верить, но я хочу поблагодарить всех моих и твоих подписчиков всех национальностей, которые поняли всю эту историю и не поддались на провокацию».

В завершение публикации Ю.Эйвазов поблагодарил С.Спивакову за смелый пост и дружбу.

Читайте по теме:

СМИ сообщили об отказе Юсифа Эйвазова петь с армянкой на одной сцене: комментарий певца – ФОТО

В.Ф, Г.Р.