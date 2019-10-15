Саудовский духовой оркестр удивил Путина фальшивым исполнением российского гимна – ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин в понедельник находился с официальным визитом в Саудовской Аравии.

Во время официального приема во дворце cаудовского короля Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда в честь российского президента выступил духовой оркестр, исполнив гимн Российской Федерации.

Однако исполнение получилось мало похожим на оригинал, поскольку оркестр редко попадал в ноты. Сам Владимир Путин при этом никак не отреагировал.

Российский телеканал RT в описании к опубликованному видеоролику с юмором отметил: «Путина в королевстве встретили очень знакомой ему мелодией, но, судя по выражению лица российского лидера, он не мог вспомнить, где слышал ее раньше».

Исполнение российского гимна в Эр-Риаде отмечено всеми ведущими российскими новостными изданиями. В частности, на Твиттер-странице, которую ведут журналисты кремлевского пула РИА Новости, говорится: «Оркестр в королевском дворце в Эр-Рияде исполнил российский гимн. Старались».

Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, который также входит в кремлевский пул, написал в своем Твиттере: «По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца».

Во вторник Владимир Путин находится в ОАЭ. В Абу-Даби российского президента также встречали гимном, тоже не лучшего исполнения.

«Оркестр ОАЭ и гимн России: в Абу-Даби сыграли ближе к оригиналу, чем в Эр-Рияде», - пишет Дмитрий Смирнов в своем Твиттере.

Случай с неудачным исполнением гимна РФ в Эр-Риаде не первый. В 2015 году в Египте Владимира Путина встречали гимном похожего исполнения:

Елена Остапенко