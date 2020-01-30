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Сборная Азербайджана обыграла Россию и вернулась в борьбу за выход на ЧМ - ФОТО

30 Января, 2020 в 22:41 ~ 1 минута на чтение 930
Сборная Азербайджана обыграла Россию и вернулась в борьбу за выход на ЧМ - ФОТО

Сборная Азербайджана по футзалу одержала яркую победу над одной из сильнейших сборных мира – Россией.

Как сообщает 1news.az, национальная команда Азербайджана провела вторую игру в рамках элитного раунда квалификации чемпионата мира.

Сборная Азербайджана смогла сенсационно обыграть фаворита группы Россию со счетом 4:3. Голами в составе сборной отметились Рафаэль Вилела, Эвертон Кардосо (2) и Иса Атаев.

Напомним, что вчера в стартовом матче группы наша сборная уступила хозяевам площадки – Хорватии (0:2). В то же время Россия разгромила Словакию (7:1).

Сегодня поздно вечером Хорватия и Словакия сыграют между собой. Для выхода из группы сборной Азербайджана в последнем туре необходимо побеждать словаков. Но даже в этом случае нет никаких гарантий, что мы сможем занять одно из первых двух мест. Если сегодня хорваты обыграют Словакию, что весьма вероятно, а в последнем туре уступят россиянам, то все будет решать разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах.

Теймур Максутов

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