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Счетная палата Азербайджана выявила крупные нарушения в деятельности Минкультуры  – СПИСОК

29 Июня, 2020 в 19:35 ~ 1 минута на чтение 5377
Счетная палата Азербайджана выявила крупные нарушения в деятельности Минкультуры  – СПИСОК

Счетная палата в результате проверок выявила нарушения в деятельности Министерства культуры Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в ходе государственного аудита выяснилось, что министерство выплачивало народному артисту из России (имя не указывается) деньги в течение 5 месяцев и 15 дней, когда он не был в Баку и не оказывал никаких услуг.

На банковский счет народного артиста из РФ было перечислено 26 232 маната, за аренду квартиры – 7 200 манатов.

Кроме того, было выявлено и множество других нарушений. С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Эльшан Рустамов

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