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Сегодня стартовал электронный процесс перевода учеников - ВИДЕО

Сегодня в 12:33 ~ 1 минута на чтение 245
Сегодня стартовал электронный процесс перевода учеников - ВИДЕО

Начиная с 21 октября вновь стартует электронный процесс перевода учеников из одного учебного заведения в другое.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Минобразования, с самыми актуальными вопросами и ответами по данной теме можно ознакомиться на видео ниже.

Отметим, что начиная с этого года перевод учеников из одного учебного заведения в другое осуществляется в электронном виде через портал www.sy.edu.az.

До 15 сентября 2019 года было подано 54 830 электронных заявлений на перевод учащихся. Из них 53 955 ученикам было дано разрешение сменить место учебы.

Электронизация процесса перевода школьников направлена на налаживание между школой и родителями прозрачных и эффективных отношений.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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