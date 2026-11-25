На Бакинском олимпийском стадионе завершился первый тайм матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Сабахом» и «Барселоной».

После первых 45 минут испанский клуб ведёт со счётом 1:0.

Гол на 31-й минуте забил Энтони Гордон.

22:18

«Барселона» открыла счёт в матче с «Сабахом».

На 31-й минуте встречи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов Энтони Гордон вывел испанский клуб вперёд — 0:1.

21:46

На Бакинском олимпийском стадионе проходит встреча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и испанской «Барселоной».

Главным арбитром матча назначен шотландец Николас Уолш.

К игре «Сабах» подошёл с тремя очками, одержав одну победу и потерпев три поражения в предыдущих четырёх турах. «Барселона» перед этой встречей занимала пятое место в турнирной таблице с девятью очками. Азербайджанская команда располагалась на 31-й позиции.

Каталонский клуб выступает в Баку без Ламина Ямаля. Футболист не прилетел в Азербайджан из-за проблем с голеностопом.

20:50

Азербайджанский «Сабах» и испанская «Барселона» определились с составами на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

В стартовый состав «Сабаха» вошли Стас Покатилов (капитан), Стив Сольве, Жуниор Алмейда, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Умарали Рахмоналиев, Иван Лепиница, Ду Кейрос, Ксандер Северина, Кристиан Нвачукву и Хаял Алиев.

У «Барселоны» с первых минут на поле выйдут Жоан Гарсия, Жерар Мартин, Френки де Йонг (капитан), Жюль Кунде, Алехандро Бальде, Гави, Педри, Фермин Лопес, Карим Адейеми, Энтони Гордон и Габриэл Жезус.

Главный тренер «Сабаха» — Валдас Дамбраускас, «Барселоны» — Ханс-Дитер Флик.

Матч пройдёт на Бакинском олимпийском стадионе и начнётся в 21:45. Главным арбитром встречи назначен шотландец Николас Уолш.

В предыдущих четырёх турах «Сабах» потерпел поражения от английского «Манчестер Юнайтед» (0:4), немецкой «Боруссии» (1:2) и норвежского «Викинга» (1:4), а также обыграл чешскую «Славию» (2:0).

После игры с каталонским клубом азербайджанской команде предстоят встречи с испанским «Вильярреалом» (8 декабря), итальянским «Наполи» (20 января) и английским «Арсеналом» (27 января).

На данный момент «Сабах» с тремя очками занимает 31-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.