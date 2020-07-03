Шахмар Мовсумов: Завтра приступают к службе специальные патрули

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С субботы, 4 июля, приступают к службе специальные патрули, в функции которых входит контроль над соблюдением гражданами требований карантинного режима во всех закрытых пространствах города.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента АР Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Коснувшись отмены специальных полицейских постов на дорогах столицы, Шахмар Мовсумов отметил, что эти посты часто становились причиной автомобильных пробок.

«Вопрос в том, куда едут люди. В супермаркетах и в других конечных пунктах будут организованы проверки. Главная цель - недопущение скопления более 5 человек», - сказал он, добавив, что практика выборочной проверки автомобилей сохраняется.

Ф.Багирова