Симптомы COVID-19 обнаружены у президента Бразилии, не верившего в коронавирус

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У президента Бразилии Жаира Болсонару выявлены симптомы COVID-19, включая высокую температуру и немного заниженные показатели насыщения крови кислородом.

Как сообщает DW со ссылкой на бразильские СМИ, президент сдал тест на коронавирус и ожидает ответа. Однако до конца недели все встречи президента уже отменены.

Даже несмотря на неизвестность диагноза, он начал принимать противомалярийный препарат, который используется для лечения коронавирусных больных, пишет Росбалт со ссылкой на издание Globo.

Президент также прошел магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила никаких нарушений. Результат его теста ожидается сегодня в течение дня, пишет РБК со ссылкой на бразильское издание Estadao.

Это третий тест для президента Бразилии. Два предыдущих он сдавал в марте, и они оказались отрицательными.



Президент Жаир Болсонару всегда преуменьшал значение коронавирусной инфекции, называя его «небольшим гриппом», и выступал против карантинных мер. Он настаивал на том, что локдаун Бразилии не по силам – закрытие школ, магазинов, ресторанов и производства принесет безработицу и голод.

Президент сам не придерживался правил социального дистанцирования, не носил маску и резко критиковал губернаторов, ограничивших общественную жизнь в своих регионах.

Как отмечает DW, в конце июня суд все же принудил президента носить защитную маску в общественных местах.

По мнению профессора Элдера Накая, чье мнение приводит Lenta.ru, политика Болсонару, который не верит в серьезность COVID-19, является одним из факторов того, что в стране с конца мая наблюдается стремительный рост новых случаев заражения.

Бразилия с 19 мая вошла в первую тройку стран мира по численности случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня страна на втором месте – там зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения и более 65 тысяч смертельных исходов. Только за последние сутки число заражений в стране увеличилось более чем на 20 тысяч случаев, умерли 620 человек, пишет DW.

Согласно данным Института Джона Хопкинса, хуже статистика только в США, где число случаев заражения приближается к 3 миллионам, а число умерших от последствий коронавирусной инфекции превышает 130 тысяч человек.

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Елена Остапенко