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Сотрудник AZTV скончался от COVID-19

Сегодня в 14:49 ~ 1 минута на чтение 4086
Сотрудник AZTV скончался от COVID-19

Пресс-служба телеканала сообщает о том, что один из его сотрудников, зараженный коронавирусом, ушел из жизни.

Не стало режиссера департамента социально-политических и аналитических программ AZTV Самира Наджафзаде – из-за ухудшения состояния здоровья он был госпитализирован несколько дней назад, однако спасти его жизнь не удалось.

По сообщению пресс-службы, еще 5 сотрудников канала получают лечение от коронавируса в больницах, а один уже выписан домой – каких-либо осложнений в состоянии их здоровья нет.

Для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников, на канале продолжаются дезинфекционные работы, к работе не допускаются сотрудники с повышенной температурой – из 3000 человек в данный момент работает 1000. Остальные ведут работу дистанционно из дома.

Напомним, что ранее стало известно о том, что тест на коронавирус у ведущей программы AZTV «Azərbaycan deyəndə» Ульфет Рагимовой оказался положительным.

Феликс Вишневецкий

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