Совладелец и генеральный менеджер туристической компании Victory Tour Вусал Гаджиев: Компания Victory Tour не просто оказывает услуги, а заботится о своих клиентах – ФОТО

Интервью с совладельцем и генеральным менеджером компании Victory Tour Вусалом Гаджиевым и исполнительным директором компании Victory Tour Cалимой Велизаде.

- Вусал бей, как совладелец компании, расскажите, с чего все началось?

Вусал Гаджиев: - Наша компания была основана в 2005 году и перешла к нам в управление в 2007-м. Я и мой старший брат Вугар Гаджиев являемся совладельцами компании. Начиная с 2001 года, до Victory Tour, мы с Вугаром работали в двух других туристических компаниях. Когда мы приобрели Victory Tour в 2007 году, это была маленькая бутиковая компания, состоящая из трех сотрудников. У нас уже был большой опыт в сфере туризма, и мы нашли ему применение в Victory Tour. От старой компании осталось только название, которое нам было по душе и отображало в каком-то смысле и наши жизненные принципы. Все остальное, даже логотип, подверглось редизайну. Начиная с того времени я занялся оперативным управлением, и мы расширили компанию до ее нынешних размеров. Сейчас Victory Tour известна на туристическом рынке Азербайджана как одна из самых стабильных и профессиональных туристических компаний и занимает свою прочную позицию среди других агентств.

- Расскажите, пожалуйста, чем конкретно вы отличаетесь от многочисленных тур-компаний, каковы ваши конкурентные преимущества?

Вусал Гаджиев: - Я думаю, нашим главным отличием от других агентств является наш подход к развитию компании, корпоративные стандарты, наша команда и предоставляемый нами широкий спектр туристических услуг. Мы могли бы остаться в том же формате и довольствоваться тем же масштабом бутикового агентства, но мы выбрали путь постоянного развития и с первого дня начали внедрять в компании корпоративные стандарты. Применение данных стандартов нам давалось нелегко, так как для многих сотрудников, работающих в сфере туризма и на тот момент в компании, такой подход был непривычен. Мы много раз сталкивались с недопониманием и неприятием такого подхода, но упорство и терпение помогли нам сколотить хорошую команду профессионалов, которые сейчас ежедневно обслуживают наших многочисленных клиентов как в Азербайджане, так и за рубежом. Костяк нашей команды состоит из сотрудников, работающих в компании от 5 до 10 лет. Для нас большой гордостью является то, что некоторые из сотрудников сделали карьерный рост в компании как например Салима, которая начала работу в нашей компании на позиции менеджера по выписке авиабилетов. С ростом числа сотрудников компании Салима, как опытный сотрудник, возглавила отдел по выписке авиабилетов, а позже заняла пост исполнительного директора.

Изначально основным видом нашей деятельности, который мы стали развивать, стало корпоративное обслуживание местных и зарубежных компаний, работающих в Азербайджане. За короткое время мы смогли расширить свою базу клиентов, и со временем нас стали приглашать на участие в тендерах крупные организации. Наша компания завоевала доверие на рынке, и результатом этого стало присуждение Victory Tour со стороны Министерства туризма в 2011 году звания «Лучший туроператор года по выездному туризму».

Со временем, начиная с 2010 года, мы начали инвестировать в развитие отдела по въездному туризму. Так на свет появился наш проект Explore Azerbaijan (www.exploreazerbaijan.com). На тот момент въездной туризм не был так развит и актуален в нашей стране, как сейчас, но мы видели перспективу в этом направлении и решили развивать данное направление туризма на международном уровне под брендом Explore Azerbaijan. Проект оказался успешным, и мы продолжаем его развитие и сейчас. В 2012 году, после проведения песенного конкурса «Евровидение» и строительства в Баку новых международных отелей, мы увидели перспективу развития такого направления туризма, как MICE туризм (аббревиатура MICE расшифровывается как Meetings, Incentives, Conferences, Events or Exhibitions – прим.ред.). Так на свет появился наш другой проект MICE.az (www.mice.az), который в этом году получил премию на церемонии награждения 1st Azerbaijan Tourism Awards как лучший проект в данной области. Буквально на днях на мероприятии по итогам года наш вклад в развитие делового туризма в Азербайджане был высоко оценен со стороны Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана, в связи с чем нам был вручен соответствующий сертификат благодарности.

Развитие данного направления туризма в Азербайджане стало возможным благодаря развивающейся в стране отельной инфраструктуре и других сопутствующих отраслей.

Мы не стоим на месте (улыбается) и в 2018 году запустили новый проект по тематическим экскурсиям GuideinBaku (www.guideinbaku.com). Данный проект направлен на предоставление услуг туристам, которые хотят приобрести различные индивидуальные или групповые тематические экскурсии. Хочу заметить, что компания постоянно реинвестирует большую часть прибыли в свое развитие, и это, в свою очередь, отражается на качестве нашего обслуживания и широте спектра услуг, которые мы предоставляем.

- Вы рассказали о широком спектре услуг, предоставляемых вами. Нетрудно ли контролировать такой объем разнообразной работы?



Вусал Гаджиев: - Спасибо за интересный вопрос. Это очень трудно. Каждый проект требует как временных, так и финансовых ресурсов. Особенно на первых порах. Со временем все становится на свои рельсы и бывает необходимость только корректировать и контролировать процесс. Очень многое зависит от людей, которые работают в проекте, от их отношения к своей работе. В этом плане у нас сегодня все хорошо, несмотря на трудности и проблемы, с которыми мы сталкивались ранее. Сейчас у нас сформировалась команда единомышленников, которые любят свою работу, относятся к компании как к своей и которых не нужно постоянно контролировать и направлять. Мы распределили между менеджментом зоны ответственности за проекты, и каждый из нас курирует определенную область деятельности компании. Работа внутри компании так же четко структурирована, и мы никогда не экономили на человеческих ресурсах, что помогает нам справляться с большим объемом заказов.

- Вернемся к коллективу. Вы сказали, что большая часть коллектива уже несколько лет работает в компании. В чем секрет долгосрочного сотрудничества, лояльности работников к компании?

Cалима Велизаде: - У нашей компании есть свои принципы и стандарты, и при выборе сотрудников мы стараемся отбирать людей со схожими принципами — честных, амбициозных, любящих свою работу. Для нас очень важна моральная составляющая, так как мы ежедневно проводим большую часть времени с нашими коллегами, и атмосфера в компании зависит от всех ее членов. В работе с сотрудниками мы исходим из принципа создания таких условий, при которых членам нашей команды будет комфортно работать в компании как в моральном, так и материальном плане. Мы постоянно призываем сотрудников к здоровому образу жизни, создаем соответствующие условия для их профессионального и физического развития. Мы гордимся тем, что в компании работают сотрудники, которые начали здесь свою карьеру, стали профессионалами своего дела и выросли до позиции ведущих менеджеров. Я сама присоединилась к Victory Tour в 2008 году и, как отметил ранее Вусал, начинала с позиции менеджера по выписке авиабилетов.

- На каких принципах вы строите работу с вашими клиентами?



Cалима Велизаде: - Думаю, наш внутрикорпоративный девиз хорошо отражает наше отношение к клиентам: «Мы не просто оказываем услуги, мы заботимся».

Мы всегда говорим нашим сотрудникам, что в первую очередь нас заботит и интересует удовлетворенность со стороны клиента нашими услугами, а потом уже прибыль. Мы призываем сотрудников относится к нашим клиентам как к своим близким людям или родственникам, а к своему труду в компании - не просто как к зарабатыванию денег, а как к пользе, которую мы приносим обществу и людям. Если коротко, то наше отношение к работе и нашу миссию можно выразить следующими словами: «Благодаря своим профессиональным знаниям и опыту мы организуем отдых для людей, принося им этим пользу, и это нечто большее чем просто приходить на работу, продавать билеты и туры и получать от этого прибыль».

- В следующем году вашей компании исполняется 15 лет. На каком этапе развития вы сейчас находитесь, каковы планы на будущее?

Вусал Гаджиев: - У нас был определенный путь бурного развития, и мы доросли до нынешнего масштаба, который в данный момент требует решения организационных вопросов внутри компании. В стратегии нашего дальнейшего развития, над которой мы активно будем работать, мы для себя определили такие виды деятельности, как корпоративное обслуживание (или как его также называют бизнес-тревел) и развитие проектов, связанных с въездным туризмом. Учитывая нашу стратегию дальнейшего развития, а также общение с нашими клиентами в основном через онлайн, мы будем менять концепцию наших офисов. Данная концепция подразумевает наличие удобно расположенного и большого бэк-офиса и маленького фронт-офиса. Также перед нами стоит задача по автоматизации рабочих процессов в компании для того, чтобы наладить и ускорить бизнес-процессы. Наш новый проект GuideinBaku требует вложения определенных ресурсов, и мы будем вкладываться в его дальнейшее развитие. В данный момент идет работа над обновлением корпоративного сайта компании www.victorytour.az, который уже морально устарел.

- Каким вы видите развитие туристической отрасли в нашей стране?



Вусал Гаджиев: - Развитие туризма в нашей стране я бы поделил на два этапа. До девальвации и после. С момента обретения Азербайджаном независимости у нас в стране с ростом экономического благополучия населения и развитием крупных бизнес-проектов больше развивался выездной туризм. Курс маната по отношению к доллару тоже оказывал влияние на стимуляцию именно этого вида туризма, так как выездные туры для наших граждан были более доступными, чем въездные туры для иностранцев в Азербайджан. Такова была конъюнктура рынка на тот момент, и большинство местных компаний обеспечивало спрос именно в этом виде туризма.

После девальвации ситуация резко изменилась, и падение маната оказало благотворное влияние на развитие въездного туризма. Своевременно принятые меры со стороны правительства по облегчению визового режима, отмена туристической лицензии стимулировали сферу въездного туризма, и, как результат, поток туристов в нашу страну увеличился. Развитие въездного туризма стало приоритетным направлением экономики, и последовательные действия, которые принимаются со стороны правительства в этом направлении, превращают Азербайджан в новое интересное направление на международном рынке туризма. До 2015 года мы стучались в двери иностранных туроператоров, и эти двери открывались для нас с трудом. Сейчас картина уже другая. Иностранные туроператоры сами нас ищут и хотят сотрудничать.

Надо отметить, что Азербайджан - молодая страна на карте мира, и для многих людей — это неизвестное направление по сравнению с другими странами, которые давно существуют и принимают туристов. Касательно этого момента проведение международных мероприятий мирового уровня, таких как «Евровидение», Европейские игры, «Формула-1», делают хороший пиар нашей стране, и это, в свою очередь, стимулирует интерес иностранных туристов к Азербайджану.

Сейчас идет очень активная работа со стороны Государственного агентства по туризму и Азербайджанского бюро по туризму по развитию въездного туризма, и, что особо радует, эта работа ведется комплексно. Хочу также отметить, что для успешного развития данной области туризма необходимо обеспечение многих факторов и взаимодействие многих государственных структур.

Нужно помнить, что мы как страна конкурируем с другими странами в борьбе за привлечение туристов. Хорошее впечатление и удовлетворение своей поездкой приехавшего в нашу республику туриста очень важны для нашей сферы. Турист может быть счастлив от нашей культуры и истории, но если его при въезде в страну не так встретят, или он столкнется с какими-либо другими негативными моментами во время пребывания, это может испортить все его впечатление.



- Что бы вы хотели пожелать читателям?



Вусал Гаджиев: - Как представитель сферы туризма я желаю читателям много интересных и запоминающихся путешествий! Сфера туризма мне очень нравится, так как, посещая разные страны, мы узнаем культуру и историю других стран, и это в итоге сближает народы Земли.

Салима: Хотела бы поблагодарить всех наших клиентов за оказанное доверие и высокую оценку нашей компании, а всем читателям, которые еще не пользовались нашими услугами, хотела бы сказать, что, доверив нам свою поездку, как частную, так и деловую, вы окажетесь в профессиональных и заботливых руках. Желаю всем мира, добра, ясного неба над головой и много ярких и незабываемых впечатлений от путешествий!

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