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Макрон прокомментировал предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

First News Media13:04 - Сегодня
Макрон прокомментировал предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

Предложение президента России о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая является якобы «недостаточным шагом».

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает AFP.

«Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — отметил он.

В интерпретации Макрона, Путин «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время». При этом французский лидер назвал инициативу России «первым шагом» к миру.

Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Источник: Gazeta.Ru

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