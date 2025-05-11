Макрон прокомментировал предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

Предложение президента России о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая является якобы «недостаточным шагом».

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает AFP.

«Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — отметил он.

В интерпретации Макрона, Путин «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время». При этом французский лидер назвал инициативу России «первым шагом» к миру.

Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Источник: Gazeta.Ru