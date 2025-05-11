Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале - ФОТО

Азербайджан впервые принимает участие в Международной архитектурной биеннале в Венеции, представляя архитектурные шедевры последних лет.

На XIX Архитектурной биеннале, которая проходит с 10 мая по 23 ноября, Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана при поддержке посольства Азербайджана в Италии организован павильон под названием «Равновесие. Мотивы Азербайджана» («Equilibrium. Patterns of Azerbaijan»).

Азербайджан демонстрирует три архитектурных проекта в рамках концепции «Реконструкция. Инновации. Сохранение» — это проекты «Баку Белый город», «Парк Победы» и мечеть в Зангилане.

Тема нынешней Архитектурной биеннале – «Интеллект. Природное. Искусственное. Коллективное» («Intelligens. Natural. Artificial. Collective»), и она направлена на повышение внимания к проблемам изменения климата. Биеннале также призвана исследовать методы адаптации архитектуры к меняющемуся миру посредством природного, искусственного и коллективного интеллекта.

Проект «Баку Белый город», являясь одним из передовых и современных градостроительных проектов, олицетворяет переход от индустриального прошлого к устойчивому и трансформированному зеленому будущему посредством применения новейших технологий и коллективных усилий.

Символизирующий триумф Азербайджана Парк Победы своим величественным обликом увековечивает память героических сынов и дочерей Отечества, павших за освобождение наших земель, и отражает несгибаемую волю нашего народа, сплотившегося ради национального благополучия.

Построенная в карабахском архитектурном стиле мечеть в Зангилане, в свою очередь, символизирует синтез природы и архитектуры, настоящего и будущего.

В павильоне также представлены материалы о творившем в XII веке всемирно известном архитекторе Аджеми Нахчивани – основателе Нахчыванской архитектурной школы, который посвятил свою жизнь, знания и способности родному народу и нации.

На протяжении шести месяцев работы выставки будут организованы различные конференции, семинары и встречи, посвященные архитектуре.

Источник: АЗЕРТАДЖ