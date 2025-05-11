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Япония готовится к испытаниям новейшего оружия для поражения гиперзвуковых целей

First News Media10:40 - Сегодня
Япония готовится к испытаниям новейшего оружия для поражения гиперзвуковых целей

Министерство обороны Японии планирует в ближайшее время провести испытания полномасштабного прототипа электромагнитной рельсовой пушки, которая, по утверждениям разработчиков, может сбивать гиперзвуковые боевые блоки.

Об этом сообщила газета Yomiuri.

Как пояснили разработчики, рельсовая пушка является новейшим оружием, которое без взрывчатки и пороха при помощи электрической энергии может разгонять снаряд до огромной скорости. Кроме скорости такое оружие имеет большую дальность и точность, поэтому может использоваться для поражения любых воздушных целей, включая гиперзвуковые.

Ожидается, что электромагнитными рельсовыми пушками оснастят корабли с многоцелевыми системами слежения и наведения Aegis.

Источник: Gazeta.Ru

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