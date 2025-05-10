Иран предложил арабским странам вместе восстановить сектор Газа

Иран предложил создать совместную платформу для восстановления палестинского сектора Газа, передает РИА Новости.

Как уточняется, с такой инициативой на открытии 4-й конференции арабо-иранского диалога выступил советник Верховного лидера Ирана, глава Стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази.

«Мы должны основать общую платформу для поддержки внутренне перемещенных лиц и восстановления сектора Газа», — сказал он.

По словам Харрази, Иран готов к диалогу со странами региона, чтобы уменьшить недопонимание.

Для этого Тегеран предлагает в том числе создать исследовательский центр.

Источник: Gazeta.Ru