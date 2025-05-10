МИД: Приветствуем прекращение огня между Индией и Пакистаном

Азербайджан приветствует прекращение огня между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

«Надеемся, что это прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению прочного мира и стабильности. Призываем стороны к продуктивному диалогу, направленному на разрешение существующих проблем и установление взаимного доверия», - говорится в заявлении.