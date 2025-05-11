В Пакистане пообещали проявлять сдержанность в отношении Индии

Пакистан будет соблюдать условия заключенного с Индией перемирия, а также будет проявлять сдержанность в отношении действий Индии.

Об этом сообщает Geo TV со ссылкой на пакистанский МИД.

«Пакистан заявил, что он по-прежнему привержен добросовестному соблюдению соглашения о прекращении огня, о котором он договорился с Индией», — говорится в сообщении.

При этом МИД Пакистана подчеркнул, что вооруженные силы страны «реагируют на ситуацию ответственно и сдержанно». Также телеканал отмечает, что заявление пакистанского внешнеполитического ведомства последовало за обвинениями со стороны Нью-Дели в якобы нарушении Исламабадом условий перемирия.

Источник: Gazeta.Ru