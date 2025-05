Цукерберг считает, что ИИ заменит друзей и психолога

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг высказал смелое предположение о будущей роли искусственного интеллекта (ИИ) в жизни человека.

По его мнению, ИИ способен стать решением проблемы одиночества и дефицита человеческого взаимодействия, выполняя функции друга и доступного психотерапевта.

Об этом миллиардер сообщил в выпуске подкаста AI Will Write Most Meta Code in 18 Months Дваркеша Пателя.

По словам Цукерберга, современные люди сталкиваются с серьезными трудностями в формировании социальных связей. Он привел статистику, согласно которой среднестатистический американец имеет менее трех близких контактов, хотя потребность в общении составляет около 15 человек.

Цукерберг подчеркнул, что, хотя виртуальные собеседники не могут полностью заменить живое общение, они способны восполнить этот пробел для тех, кто испытывает трудности с поиском реальных контактов или не может позволить себе профессиональную психологическую помощь. Он пояснил, что физические связи предпочтительны, когда они возможны, но реальность такова, что многие чувствуют себя изолированными. В этом контексте ИИ может выступить как своего рода «виртуальный компаньон».

Глава корпорации также выразил уверенность, что существующие предубеждения относительно общения с алгоритмами со временем исчезнут. Он признал, что технологии еще находятся на ранней стадии развития, и воплощение таких идей пока ограничено. Однако, по его мнению, с развитием ИИ люди научатся ценить это новое взаимодействие, подобно тому, как принимались другие инновации, изначально вызывавшие недоумение.

Источник: Gazeta.Ru