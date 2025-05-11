Индия возобновила пропуск воды в Пакистан

Индия открыла один из шлюзов дамбы на реке Чинаб у границы с Пакистаном.

Об этом сообщает ANI.

Таким образом, после урегулирования конфликта между странами вода из реки частично начала течь в сторону Пакистана.

4 мая стало известно, что Индия приостановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Чинаб на границе с Пакистаном. По данным СМИ, аналогичные меры страна планировала принять на плотине Кишанганга на реке Джелам. Глава правительства Индии Нарендра Моди 6 мая заявлял, что вода из индийских рек перестанет уходить за пределы государства и будет служить только его интересам.

Источник: Gazeta.Ru