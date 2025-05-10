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Пилоты Формулы-1 дали свой прогноз на «эль класико»

First News Media23:15 - 10 / 05 / 2025
Пилоты Формулы-1 дали свой прогноз на «эль класико»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода, гонщики «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл, а также пилот «Хааса» Оливер Берман в интервью ESPN дали свои прогнозы на предстоящий матч между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

«Поскольку Левандовски травмирован, да? Надеюсь, он сможет вернуться к играм. Но я не думаю, что они будут в полном составе, так что, думаю, выиграет «Реал», — заявил Юки Цунода.

«Я думаю, «Барса». Я большой фанат этой команды. С тех пор, как я был совсем маленьким, так что я выберу их», — сказал Андреа Кими Антонелли.

«Я выберу… Я в adidas, так что выберу «Реал», — высказал мнение Джордж Расселл.

«Если честно, я всегда был фанатом «Барселоны», когда рос, так что между этими двумя я выберу «Барселону», — подчеркнул Оливер Берман.

Источник: Чемпионат

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