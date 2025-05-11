Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле - ВИДЕО

Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — заявил российский лидер.

Президент подчеркнул, что российская сторона «никогда не отказывалась от диалога с украинской». Также глава государства напомнил о том, что не Россия прервала переговорный процесс в 2022 году.

На этом фоне Путин призвал киевские власти возобновить переговоры, которые были ими прерваны в конце 2022 года. Российский лидер подчеркнул, речь идет именно о возобновлении прямых переговоров «без предварительных условий».

Также глава государства отметил, что предложение российской стороны о переговорах — лежит на столе, решение — за Украиной и ее кураторами.

Источник: Gazeta.Ru