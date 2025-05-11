В Лондоне состоялся концерт музыки на таре по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Концерт музыки на таре состоялся 10 мая в посольстве Азербайджана в Великобритании по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие представители азербайджанской общины, проживающей в Соединенном Королевстве, студенты и активисты диаспоры. На концерте Заслуженный работник культуры, известный тарист Рафик Рустамов исполнил народные и композиторские произведения. На нагаре ему аккомпанировал Малик Тебризли.

После концерта с речью выступил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов. Он отметил, что общенациональный лидер всегда с любовью и заботой относился к азербайджанской музыке, а также к деятелям искусства и музыковедам, и особо подчеркнул его симпатию к тару и музыке, исполняемой на этом национальном инструменте. Посол Сулейманов поблагодарил тариста Рафика Рустамова за прекрасное исполнение, добавив, что исполнение таких произведений, как любимые общенациональным лидером «Алагёз», «Кимляр гялди, кимляр гетди», а также мугама «Баяты-Шираз» вызвало у участников мероприятия глубокие эмоции.

Посол Элин Сулейманов также отметил, что 10 мая при участии Президента Ильхама Алиева в Агдаме был открыт Центр мугама, и назвал символичным тот факт, что когда в Агдаме звучат мелодии мугама, в Лондоне под звуки тара в исполнении агдамского мастера отмечается день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Элин Сулейманов отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основы традиций государственности, сыграл неоценимую роль в построении современного Азербайджана на прочных основах и в укреплении его международного авторитета. По его словам, под руководством Президента Ильхама Алиева это мудрое наследие успешно продолжается и Азербайджан признан сильным государством как в регионе, так и на международной арене. Э.Сулейманов добавил, что быть гражданином современного Азербайджана, основателем которого является общенациональный лидер, великая честь, и каждый азербайджанец должен с гордостью нести это имя и всегда прославлять свою Родину.

Источник: АЗЕРТАДЖ