Переговоры Роналду и боссов «Аль-Насра» по новому контракту приостановлены

Как ранее сообщалось, поведение нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду после матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (2:3) не понравилось руководству клуба.

Покидая футбольное поле после финального свистка, португалец активно жестикулировал и выражал недовольство результатом.

По информации авторитетного издания Marca, после этой ситуации переговоры между Роналду и «Аль-Насром» по новому контракту полностью приостановлены, хотя ранее игрок согласился продлить сотрудничество ещё на два сезона.

Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом заканчивается грядущим летом. За три тура до окончания саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада» на 11 очков.

Источник: Чемпионат