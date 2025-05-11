Трамп выразил готовность решить конфликт между Индией и Пакистаном

США намерены «работать с обеими сторонами» конфликта между Индией и Пакистаном, чтобы найти решение кризиса.

Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Я буду работать с вами обеими, чтобы понять, можно ли после «тысячи лет» найти решение по Кашмиру», — подчеркнул он.

По словам американского лидера, Вашингтон намерен значительно увеличить объемы торговли как с Индией, так и с Пакистаном в рамках попытки урегулирования.

Источник: Gazeta.Ru