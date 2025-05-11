В Турции заявили о готовности организовать переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары организовать переговоры и внести любой другой вклад в установление прочного мира в Украине.

Его слова, сказанные французскому президенту Эммануэлю Макрону цитирует ТАСС со ссылкой на офис Эрдогана.

«Наступил исторический переломный момент, что необходимо использовать эту возможность и ... Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира», — приводит слова Эрдогана администрация турецкого лидера.

При этом Эрдоган отдельно отметил деликатность процесса возобновления постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией, и подчеркнул, что для его успеха необходимы постоянные усилия.

Источник: Gazeta.Ru