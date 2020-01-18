США не планируют выводить войска из Ирака

США не планируют вывод своего воинского контингента из Ирака.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил сегодня, 18 февраля, журналистам помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.

«В настоящее время у нас нет планов по выводу войск из Ирака», - сообщил он на брифинге в ведомстве.

Хоффман добавил: «Мы продолжаем беседовать с нашими иракскими партнерами. Мы все еще хотим быть друзьями и партнерами суверенного и процветающего Ирака. Очевидным является тот факт, что американские войска в Ираке - это силы добра, а их присутствие в Ираке позволяет НАТО также принимать участие в выполнении миссии по борьбе с ИГИЛ».

По словам Хоффмана, Пентагон не получал каких-либо указаний относительно вывода войск.

«Наша надежда и наша цель сейчас состоит в том, чтобы американские силы безопасности оставались в регионе, чтобы оказывать помощь в обеспечении безопасности и превращении Ирака в процветающую страну», - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны.

«Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции», - сказал Трамп, предупредив, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции в отношении Ирана.

Он также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.

Как сообщалось, ранее парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГИЛ.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Тимур Рзаев, Э.Т.