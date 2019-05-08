США расширили санкции против Ирана

США ввел санкции против строительного сектора Ирана, сообщает Госдепартамент.



По мнению американского госсекретаря Майка Помпео, новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана. Под ограничения попали четыре вида материалов, которые Тегеран использует в своей программе по производству ракет и ядерного оружия. Госдепаратмент также считает, что иранский строительный сектор напрямую или косвенно подконтролен Корпусу стражей исламской революции (КСИР), который США признали международной террористической организацией.



В сообщении сказано, что США продолжат усиливать экономическое давление на Иран до тех пор, пока Тегеран не прекратит расширение своей ядерной программы.

В сентябре США ввели санкции в отношении Иранского космического агентства, Иранского института космоса и Национального авиационно-космического института. Помпео заявлял, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Иран использовал космическую программу для прикрытия разработок по баллистическим ракетам.



Вашингтон возобновил санкции против Ирана в 2018 году после того, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий. Согласно документу, Иран должен был сократить свою ядерную программу в обмен на то, что страны, участвующие в договоре, не будут вводить санкций против Тегерана. После выхода США из соглашения Иран заявил, что отказывается выполнять ряд условий сделки.

RBC