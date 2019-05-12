Стала известна погода на завтра

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков,- сообщает министерство экологии и природных ресурсов.

Днем северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-24, днем - 28-31 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 29-31 градуса тепла.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

12 августа в районах АР в основном без осадков, но в некоторых горных районах возможны дожди и грозы, ливни и град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 30-35 градусов тепла, в горах - ночью 14-19, днем - 21-26 градусов тепла.

А.А.