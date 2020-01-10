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Стали известны имена депутатов, которые не примут участие в парламентских выборах – СПИСОК

10 Января, 2020 в 20:34 ~ 1 минута на чтение 5866
Стали известны имена депутатов, которые не примут участие в парламентских выборах – СПИСОК

Часть депутатов V созыва Милли Меджлиса не примет участие во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 9 февраля 2020 года. 

Как сообщает АПА, они не выдвинули повторно свои кандидатуры.

Это следующие депутаты:

председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде

председатель Партии социального благоденствия Азербайджана Хангусейн Казымлы

Независимые депутаты:

Афлатун Амашов 

Зейнаб Ханларова 

Эльмира Ахундова 

Эльхан Сулейманов 

Говхар Бахшалиева

Махир Асланов 

Валех Алескеров

Флора Гасымова 

Айтен Мустафазаде

Муслим Мамедов   

Не попали в список кандидатов от Партии Ени Азербайджан и 18 членов партии, которые были депутатами V созыва Милли Меджлиса.

Это следующие депутаты:

Ровнаг Абдуллаев

Дилара Джабраилова 

Шамсаддин Гаджиев

Агаджан Абыев

Ханлар Фетиев

Мирзаджан Халилов

Тахир Сулейманов

Ильхам Алиев

Ариф Рагимзаде

Эльчин Гулиев

Миркязым Кязымов

Нариман Алиев

Асабил Гасымов

Бахар Мурадова 

Сона Алиева 

Рафиг Мамедгасанов 

Ягуб Махмудов

Джавид Гурбанов 

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