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Более 10 тысяч пациентов в Азербайджане лечатся от COVID-19 на дому

Сегодня в 18:40 ~ 1 минута на чтение 417
Более 10 тысяч пациентов в Азербайджане лечатся от COVID-19 на дому

В Баку 10 202 гражданина лечатся от коронавируса амбулаторно.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил  руководитель Аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Напомним, что в Азербайджане сегодня выявлено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 8 человек, излечились 502.

До сегодняшнего дня в стране 22 990 человек были заражены коронавирусом, 14 093 из них вылечились, 292 - умерли, 8 605 - находятся на лечении в специальных больницах.

Следует отметить, что за сутки было проведено 7 576 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией.

Эльшан Рустамов

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