В Баку торговцев рынка «8-й километр» обязали освободить рабочие места

В Низаминском районе Баку торговцы, работающие на территории, известной как рынок «8-й километр», столкнулись с требованием соответствующих органов освободить занимаемые площадки. Продавцы выражают серьезное недовольство и протестуют против закрытия своих торговых точек.

По словам предпринимателей, многие из них занимаются коммерческой деятельностью на данном участке на протяжении 20–25 лет. Торговцы жалуются на отсутствие альтернативных рабочих мест и прогнозируют возникновение серьезных финансовых трудностей.

Комментируя ситуацию, сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльбрус Ибрагимов пояснил, что организация уличной торговли в местах, не установленных соответствующим органом исполнительной власти, прямо противоречит требованиям законодательства. Представитель ведомства подчеркнул, что несанкционированная торговля на улицах приводит к захвату тротуаров, существенно ограничивает свободное движение пешеходов и создает антисанитарную обстановку. Ибрагимов добавил, что в целях пресечения и предотвращения подобных правонарушений сотрудники полиции на регулярной основе проводят необходимые профилактические и контрольные мероприятия.

Источник: Baku TV