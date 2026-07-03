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Суд раскрыл подробности приговора тиктокерше Arzum

First News Media09:12 - Сегодня
Суд раскрыл подробности приговора тиктокерше Arzum

Судебный приговор, вынесенный в отношении тиктокерши Ильдузы Гаджиевой (известной в сети под псевдонимом Arzum), обвиняемой в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, вызвал широкий резонанс в социальных сетях и средствах массовой информации.

Как передает "Qafqazinfo", официальные разъяснения по резонансному делу представила судья Хазарского районного суда города Баку Рамиля Хазри, ответственная за связи с общественностью.

Согласно материалам обвинения, авария произошла 27 июня 2025 года примерно в 00:53. И. Гаджиева, управляя автомобилем марки Changan (госномер 10-BY-117), двигалась по автодороге Мардакян — Гала в направлении поселка Гала.

Следствие установило, что водитель грубо нарушила требования Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении":

Статью 42, часть 1: перед началом движения, перестроением, поворотом, обгоном или остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота, а совершаемый маневр должен быть безопасным и не создавать помех другим участникам движения.

Статью 37, часть 4: обязанность незамедлительно сообщить о ДТП в соответствующий орган исполнительной власти, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

В результате неправомерных маневров И. Гаджиева задела заднее колесо автомобиля Mercedes-Benz D2 (госномер 77-UK-890), за рулем которого находился Амал Муса оглы Меликов, что привело к касательному столкновению. От удара Mercedes-Benz отбросило вправо, и он на высокой скорости врезался в бетонное ограждение на краю дороги. В результате аварии пассажирка Санубар Фирдовси гызы Мурадова получила тяжелые телесные повреждения, а водитель Амал Меликов скончался от полученных травм.

После совершения аварии И. Гаджиева не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, не дождалась прибытия полиции и, оставив пострадавших беспомощными без оказания первой помощи, скрылась с места происшествия. Более того, с целью уклонения от следствия блогерша спешно покинула пределы Азербайджанской Республики и улетела в Федеративную Республику Германия.

Дело было передано в суд по двум статьям Уголовного кодекса АР:

Статья 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего);

Статья 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

Судебная экспертиза подтвердила, что действия И. Гаджиевой полностью противоречили правилам дорожного движения. Эксперты пришли к выводу, что в случае соблюдения ею требований статьи 42 закона "О дорожном движении", у нее имелась техническая возможность предотвратить аварию.

В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для подсудимой наказание в виде 5 лет и 9 месяцев лишения свободы.

При определении окончательного наказания суд учел факт бегства И. Гаджиевой с места ДТП, а также отсутствие примирения как с правопреемником погибшего водителя, так и с тяжело пострадавшей пассажиркой. В качестве смягчающего обстоятельства было учтено наличие на иждивении подсудимой несовершеннолетних детей.

Решением суда Ильдуза Гаджиева была приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Стороны, не согласные с вынесенным приговором, имеют право обжаловать его в апелляционном порядке в соответствии с действующим законодательством.

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