Эмин Амруллаев о возможном закрытии русского сектора в Азербайджане

В системе образования Азербайджана функционирует русский сектор, и закрыть эти классы с завтрашнего дня технически невозможно.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы в ходе мероприятия «Сертификация: компетентный учитель - качественное образование».

По словам министра, в данном вопросе необходимо учитывать работающих здесь учителей, существующую инфраструктуру и другие факторы:

«В то же время государственным языком является азербайджанский, и наша главная цель как Министерства науки и образования - обеспечить гражданам Азербайджана качественное обучение на государственном языке.

В стране, наряду с русским сектором, функционируют школы с обучением и на других языках. Родители сами решают, на каком языке их дети будут получать образование.

Сформировавшееся мнение о том, что образование в русском секторе более качественное по сравнению с азербайджанским, не отражает реальности. Возможно, в прежние времена такой подход и имел под собой определенные основания, но сегодня это не так. Вопрос закрытия русскоязычных школ никогда не стоял на повестке дня. Однако, как и в любом учебном заведении, при возникновении объективных причин - таких как сокращение числа учащихся или нехватка учителей - может быть проведена оптимизация. Это абсолютно естественный процесс. К примеру, из-за малого количества учеников в селах Азербайджана прекратили свою деятельность или были оптимизированы сотни школ. Этот же принцип применим ко всем школам без исключения».