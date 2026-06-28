В Баку женщина напала на мужа с топором

В Ясамальском районе Баку в результате семейно-бытового конфликта тяжелые травмы получил 62-летний мужчина.

Инцидент произошел в квартире №38 дома №16 на 2-й улице поселка Ени Ясамал.

По предварительным данным, Эльшан Гаджиев (1964 г.р.) во время ссоры избил свою супругу. В ответ 60-летняя женщина напала на мужа с топором и нанесла ему несколько ударов. В результате мужчина получил тяжелые травмы лица, обеих рук и спины.

Их общий сын отобрал у матери топор и вызвал скорую помощь. Пострадавший был в тяжелом состоянии доставлен в Клинический медицинский центр, где ему проводят хирургическую операцию. По словам врачей, его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту проводится расследование.

Источник: Teleqraf