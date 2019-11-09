Суд Индии поставил точку в многолетнем споре о мечети Бабри

В соответствии с единогласным решением судебной коллегии, участок будет передан в управление правительственному фонду, который займется восстановлением индуистского храмового комплекса. В вердикте говорится, что археологические раскопки, проведенные в этой местности, показали следы "более ранних памятников, не имеющих отношения к исламской архитектуре". Этот фактор суд счел решающим в определении принадлежности спорного участка земли.

Мусульманская община, согласно судебному решению, получит участок площадью в пять акров (порядка 20 тысяч квадратных метров) в другой части города, где сможет восстановить свою святыню. Комментируя решение суда, поставившего точку в многолетнем споре между индусами и мусульманами, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что оно "не означает чьей-либо победы или поражения".

"Я обращаюсь ко всем согражданам с призывом сохранять мир и спокойствие после вынесения вердикта по делу Айодхья", - написал Моди в своем аккаунте в Twitter

В свете возможных столкновений в городе накануне были размещены дополнительные подразделения полиции и армии и отменены отпуска у всех чиновников и силовиков. Горожанам запрещено собираться группами более четырех человек.