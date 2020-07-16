Сыновья Кямаледдина Гейдарова и Вахид Мустафаев записались на фронт добровольцами - ФОТО

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Сегодня сыновья министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдина Гейдарова Тале и Ниджат Гейдаровы прошли регистрацию в Насиминском управлении Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Согласно информации, братья Гейдаровы были поставлены на воинский учет.

Также регистрацию в Ясамальском управлении Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу прошел экс-руководитель группы компаний ANS Вахид Мустафав и был поставлен на воинский учет.

Отметим, что Вахид Мустафаев является сержантом запаса.