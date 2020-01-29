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Трек азербайджанского саунд-продюсера возглавил российский iTunes – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 18:30 ~ 1 минута на чтение 112
Трек азербайджанского саунд-продюсера возглавил российский iTunes – ФОТО – ВИДЕО

Трек «Intihaşk» проживающего в Москве азербайджанского саунд-продюсера Арифа Абдуллаева, известного под псевдонимом Hafex, стал лидером российского iTunes.

Песня «Intihaşk» из репертуара турецкого певца Ону Джана Озджана, ее оригинал можно прослушать, пройдя по ссылке – Hafex услышал эту песню в кавер-версии в исполнении Рахимы Азим, что вдохновило его на создание ремикса.

По словам музыканта, ремикс был сделан им за 6 часов: «Я не мог себе представить, что трек вырвется в лидеры российского iTunes и с 189-й позиции поднимется до первой, а в Shazam его показатель с 25 перепрыгнул на 23.000, также с использованием трека за два дня снято более 6000 роликов в TikTok».

Hafex рассказывает, что после успешного рывка в российском iTunes он получил предложение о сотрудничестве с российским лейблом Effective Records.

Ф.В, Г.Р.

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