Эвез Абдуллаев: «Ответ оперного театра - очередная ложь»

Уволенный из Государственного Академического Театра Оперы и Балета народный артист Азербайджана Эвез Абдуллаев сделал новое заявление на тему своего увольнения.

Напомним, что ранее Эвез Абдуллаев сделал в социальной сети заявление о том, что был уволен из театра его директором - Народным артистом АР Юсифом Эйвазовым, которого обвинил во лжи и давлении на сотрудников театра. После чего пресс-служба театра заявила в комментарии 1news.az о том, что срок действия трудового договора с Э.Абдуллаевым истек и именно поэтому в соответствии с законом он был расторгнут. Также в заявлении пресс-службы отмечалось, что в связи с постоянным проживанием Э.Абдуллаева за рубежом его деятельность в труппе театра не носила регулярного и штатного характера.

На фоне конфликта Эвез Абдуллаев сделал на своей странице в социальной сети Facebook новое заявление, в котором отметил следующее: «Последовал ответ из Государственного Академического Театра Оперы и Балета. Как и следовало ожидать, очередная ложь. При принятии меня на работу, директор знал все обстоятельства моей занятости за границей и объявил тогда,что это не проблема и очень рад нашему сотрудничеству. Прошли годы и его память покрылась плесенью. В следующий раз он заявит,что он не говорил этого. Желаю ему всего наилучшего».

