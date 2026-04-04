Госкомитет: Ситуация с подростком, которого родные решили отдать в приют, находится под контролем - ОБНОВЛЕНО

Девочка-подросток Ф.Сафарова, от которой ранее отказалась родная бабушка, в настоящее время проходит медицинское обследование.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Мярданоглу, сообщает Report.

Он отметил, что ситуация находится под контролем соответствующих государственных учреждений и тщательно изучается.

"В настоящее время подросток проходит медицинское обследование в Гянджинской объединенной детской больнице. После оценки психического и физического состояния девочки она будет помещена в государственное детское учреждение в соответствии с требованиями законодательства. Основная цель - обеспечение безопасности ребенка, его здорового развития и социального благополучия. Соответствующими учреждениями предпринимаются все необходимые меры, и процесс находится под контролем", - сказал представитель Госкомитета.

В Гяндже 13-летняя девочка была доставлена в Гянджинскую объединенную детскую больницу для последующей передачи в детский дом.

Как передает 1news.az со ссылкой на “Qafqazinfo”, бабушка Ф.С. (2013 года рождения) выразила желание отдать внучку в детский дом.

Ранее от девочки отказался отец, а через некоторое время и мать. С младенчества она находилась на попечении бабушки.

