Дома на дне озера: как застройка Масазыра обернулась затоплениями после ливней - ФОТО - ВИДЕО

В эти дни в социальных сетях активно распространяются спутниковые снимки территории, представляемой как озеро Масазыр, или Ганлы гёль, за период с 2015-го по 2025 годы.

На опубликованных кадрах отчётливо прослеживается существенное сокращение акватории озера - по всей видимости, его значительная часть осушена и это место плотно застроено жилыми домами.

Видеокадры вызвали широкий общественный резонанс и породили вопросы: многие пользователи склонны полагать, что они свидетельствуют о возможно незаконном осушении водоёма и нелегальной застройке.

Связь этой ситуации с недавними погодными условиями оказалась более чем очевидной. В последние дни на Баку обрушилось количество осадков, превышающее климатическую норму более чем в шесть раз.

Последствия не заставили себя ждать: подтопленными оказались жилые дома, улицы и целые населённые пункты столицы, в ряде случаев потребовалась эвакуация людей. Одной из наиболее пострадавших территорий стал именно посёлок Масазыр - там вода затопила дома, оставив часть жителей без крова.

На нижеприведенных кадрах можно увидеть, как люди передвигаются чуть ли не по пояс в воде, жалуясь на потерю жилья. В видеоматериалах звучит также фраза о том, что раньше эта территория была частью озера.

Как выяснилось, некоторые жильцы знали, что покупают землю или дом на территории, где раньше располагалось озеро, но пошли на этот шаг вынужденно - купили то, на что хватило средств. Другие же и вовсе не знали об этом. По словам местных жителей, землю на данном участке они приобретали у муниципалитета. При этом они жалуются на то, что установленная здесь канализационная система и вовсе не работает.

Учитывая актуальность темы, в которой состыковались две общественно значимые проблемы - осушение озера и постройка на этом месте жилых домов - мы решили выяснить информацию в муниципалитете поселка Масазыр.

Сотрудница муниципалитета, ответившая на наш звонок, сообщила, что участки на месте осушенного озера Масазыр «были подготовлены и проданы очень давно».

«По этой причине предоставить точную информацию о том, на каком основании территория озера высушивалась и выставлялась на продажу, в данный момент затруднительно.

Я как жительница данной территории, но в то время еще не работавшая в муниципалитете, видела, как территория осушается, как туда приезжают «Камазы», наполненные песком, и засыпают озеро», - отметила сотрудница ведомства.

На наш вопрос о том, продолжается ли осушение озера в настоящее время, она ответила, что «не в курсе ситуации и не видела этого», а была лишь свидетелем того, как это происходило раньше.

Затем мы обратились в Исполнительную власть (ИВ) города Баку, так как именно эта структура считается ответственной за выдачу разрешений на строительство. Там в ответ на наш запрос сообщили, что работы на данной территории ведутся Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и Министерством экологии и природных ресурсов.

В Минэкологии и природных ресурсов, куда мы также обратились, нам пояснили, что проблемы, связанные с озерами, рассматриваются ADSEA.

Обратившись в вышеупомянутое Агентство, мы получили подтверждение, что данная территория находится в их курации. На наш официальный запрос в Государственную службу по контролю за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, пришел ответ: «Территория, запечатленная на упомянутых спутниковых снимках, не относится ни к озеру Масазыр, ни к озеру Ганлы гёль».

«Указанный участок расположен в поселке Масазыр Абшеронского района. На этой территории на протяжении многих лет, в результате скопления дождевых и грунтовых вод, существовал безымянный водоем ориентировочной площадью 9 гектаров. Начиная с 2014 года, территория водоема незаконно засыпалась, и на ней, без соблюдения градостроительных и строительных норм, было возведено значительное количество индивидуальных жилых домов», - пояснили в ведомстве.

Там же напомнили, что Государственная служба по контролю за использованием и охраной вод при ADSEA была создана Указом Президента Азербайджана от 17 ноября 2023 года.

Представитель Госслужбы также отметил, что, начиная с даты создания, проводятся регулярные контрольные мероприятия в целях предотвращения засыпки водоемов на территории города Баку и Абшеронского полуострова: «В связи с выявленными нарушениями в отношении виновных лиц приняты меры в соответствии с законодательством. В ответственные исполнительные и муниципальные органы по данной территории были направлены обращения о принятии мер по предотвращению подобных случаев в рамках их полномочий. Материалы по делам, содержащим признаки состава преступления, направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки».

Нас также заинтересовал вопрос о канализационной системе, на неисправность которой жаловались местные жители.

В ответ на наш запрос в Госагентстве водных ресурсов сообщили, что система канализации на указанной территории в своё время «была проложена самим населением примитивным способом».

Послесловие…

Нам как журналистам для прояснения ситуации пришлось обратиться во многие структуры, прежде чем удалось разобраться, какая организация и за что несет ответственность.

Но есть ли столько времени, сил и терпения у людей, чьи дома оказались затоплены и которые сейчас озабочены вопросом о том, где бы переночевать? Думаю, ответ очевиден…