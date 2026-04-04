Арагчи: Удары по ядерным объектам могут привести к тяжелым экологическим последствиям

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направил письма генеральному секретарю ООН, гендиректору Международного агентства по атомной энергии и Совету Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по ядерным объектам Исламской Республики.

Письмо опубликовано в телеграм-канале главы МИД Ирана.

Арагчи отметил, что удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана могут привести к тяжелым гуманитарным и экологическим последствиям.

Источник: Report