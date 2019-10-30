Турция осудила Конгресс США за законопроект с санкциями против Анкары

МИД Турции решительно осуждает принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта с санкциями против Анкары в свете антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Как говорится в заявлении турецкого МИД, данный законопроект, предусматривающий введение ограничений в отношении официальных лиц и высокопоставленных военных Турции, противоречит как соглашению по Сирии от 17 октября, достигнутому между Турцией и США, так и союзничеству в рамках НАТО.

29 октября Палата представителей 403 голосами за и 11 против приняла законопроект, предусматривающий санкции против ряда турецких чиновников, включая министра обороны, а также против турецких финансовых учреждений за операцию против куров в Сирии и приобретение Турцией российских ЗРК С-400.

«Представители США в последнее время игнорируют разницу между страной-союзником и террористическими организациями, пытаясь придать легитимность главарю одной из них. Представители США должны понять, что угроза введения санкций ни к чему не приведет. Конгресс США превращает вопрос, не имеющий непосредственного отношения к связям Анкары и Вашингтона, в предмет внутриполитических дебатов», - говорится в заявлении.

МИД Турции призывает администрацию США отказаться от подобной позиции и уважать дух партнерства и союзничества, и принять меры по недопущению дальнейших шагов по ухудшению отношений между нашими странами.

«Язык угроз не приблизит США к поставленным целям», - подчеркивается говорится в заявлении.

Надо отметить, что для вступления в силу законопроект должен был одобрен Сенатом и подписан президентом США.

Ф.Багирова